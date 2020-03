Bad Homburg vor der Höhe

83-Jährige überschlägt sich mit Auto und stirbt

29.03.2020, 11:29 Uhr | dpa

Eine 83-jährige Frau hat sich in Bad Homburg (Hochtaunuskreis) mit ihrem Auto überschlagen und ist gestorben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war die Frau am Samstagmorgen alleine in ihrem Auto unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache sei sie mit ihrem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abgekommen und das Auto habe sich überschlagen. Trotz Reanimationsversuchen sei die schwer verletzte Frau später im Krankenhaus gestorben. Ein weiteres Fahrzeug war laut Polizei nicht beteiligt. Wieso das Fahrzeug von der Fahrbahn abkam, sei unklar. Es entstand ein Schaden von rund 6000 Euro.