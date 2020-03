Weibersbrunn

Lkw-Fahrer bei Brand seines Führerhauses schwer verletzt

29.03.2020, 16:55 Uhr | dpa

Schwere Verletzungen hat ein Lastwagenfahrer in Unterfranken bei einem Brand seines Führerhauses erlitten. Andere Lkw-Fahrer seien am Sonntag durch einen Knall auf das brennende Fahrzeug auf einer Rastanlage bei Weibersbrunn (Landkreis Aschaffenburg) aufmerksam geworden, teilte die Kreisbrandinspektion Aschaffenburg mit. Sie eilten demnach sofort zur Hilfe und zogen den Schwerverletzten aus dem Führerhaus. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in eine Spezialklinik. Die Ursache für den Brand war zunächst unklar.