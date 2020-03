Magdeburg

Landtag berät Corona-Hilfen und Nachtragshaushalt

30.03.2020, 01:22 Uhr | dpa

Zehn Tage nach der Verabschiedung des aktuellen Doppelhaushalts kommt der Magdeburger Landtag zusammen, um über einen Aufschlag zu beraten. Die Abgeordneten debattieren heute über einen Nachtragshaushalt, mit dem das Land Hilfen und Erleichterungen der Corona-Krise finanzieren will. Finanzminister Michael Richter (CDU) hat geplant, die fast 12 Milliarden Euro Ausgaben für dieses Jahr um eine halbe Milliarde für Corona-Hilfen aufzustocken. Vor wenigen Tagen stellte die schwarz-rot-grüne Landesregierung erste Programme und Maßnahmen vor.

Das zusätzliche Geld soll unter anderem in Soforthilfen für Selbstständige und kleine Unternehmen fließen. Dafür sind 150 Millionen Euro eingeplant. Zudem plant das Land 25 Millionen Euro für zusätzliche Investitionen an Krankenhäusern ein. Um die Hilfen aufzubringen, muss Sachsen-Anhalt erstmals seit Jahren neue Schulden machen und räumt endgültig alle Rücklagen für schlechte Zeiten leer. Zudem will Richter auf die Tilgung von alten Schulden verzichten.

Der Landeshaushalt ist das höchste Recht des Landtags. Nach der ersten Debatte am Montag soll der Nachtragsetat schon am Donnerstag verabschiedet werden. Aufgrund der geltenden Vorsichtsmaßnahmen zur Eindämmung des Erregers Sars-CoV-2 wird der Landtag aber nicht wie sonst üblich stundenlang über den Haushaltsentwurf beraten. Jeder Fraktion stehen nur 15 Minuten Redezeit zur Verfügung. Um zwischen den Abgeordneten möglichst den Mindestabstand von zwei Metern zu gewährleisten, muss ein Teil der Parlamentarier auf die Besuchertribünen ausweichen.