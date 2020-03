Pinnow

Mehrere Unfälle nach Schneeglätte

30.03.2020, 10:16 Uhr | dpa

Schneeglätte hat am Montagmorgen für mehrere Unfälle in Mecklenburg-Vorpommern gesorgt. Auf der B321 zwischen Schwerin und Crivitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ereigneten sich zwei Unfälle im Abstand von einem Kilometer. Einmal stießen ein Lastwagen und ein Pkw zusammen, in den anderen Unfall waren drei Pkw verwickelt, wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Ludwigslust sagte. Die Bundesstraße sei voll gesperrt. Auf der A24 stießen bei Wöbbelin ein Lastwagen und ein Kleintransporter zusammen. Es sei in allen Fällen bei Sachschäden geblieben.