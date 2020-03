Triptis

Behörde: Lage in Pflegeheim nach Corona-Ausbruch stabil

30.03.2020, 11:56 Uhr | dpa

Nach dem Corona-Ausbruch in einem Pflegeheim in Triptis bewerten die Behörden die Situation dort aktuell als stabil. Es gebe über die 21 bestätigten Fälle bei elf Mitarbeitern und zehn Senioren hinaus bisher keine neuen Infektionen. Allerdings seien zwei positiv getestete Senioren von ihren Hausärzten ins Krankenhaus eingewiesen worden, teilte das Landratsamt des Saale-Orla-Kreises am Montag mit. "Bei den Personen handelt es sich um keine Akutfälle, sondern um Vorsichtsmaßnahmen." Bereits in der vergangenen Woche war eine betroffene Seniorin in eine Klinik gebracht worden.

Zwar ist in dem Landkreis, in dem zu Monatsbeginn der erste bestätigte Coronavirus-Fall in Thüringen aufgetreten war, die Zahl der Neuinfektionen über das Wochenende nur moderat gestiegen. Landrat Thomas Fügmann (CDU) sieht aber darin noch keinen Anlass, die Einschränkungen des öffentlichen Lebens zu lockern. "Wir befinden uns erst am Anfang der Krise, und die Situation wird sich garantiert noch verschärfen", betonte er in einer Mitteilung.