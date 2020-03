Schwerin

Rinder- und Schweinehaltung geschrumpft: Mehr Schafe

30.03.2020, 12:47 Uhr | dpa

Die Rinderhaltung in Mecklenburg-Vorpommern ist das fünfte Jahr in Folge geschrumpft. Am 3. November 2019 wurden 486 699 Tiere und damit 2,1 Prozent weniger als ein Jahr zuvor gezählt, wie das Statistische Landesamt am Montag in Schwerin mitteilte. Die Zahlen sinken seit 2015 - am stärksten 2018 mit minus 7,2 Prozent. Auch die Zahl der gehaltenen Schweine sank zwei Jahre in Folge auf zuletzt 811 600. Sie ist immer wieder Schwankungen unterworfen. Dafür stieg die Zahl der Schafe in MV im vergangenen Jahr um 2 Prozent auf 71 600.