Magdeburg

Psychologen am Telefon: Klinikum richtet Corona-Hotline ein

30.03.2020, 13:23 Uhr | dpa

Erfahrene Psychologen des Fachklinikums Uchtspringe in Stendal betreuen von Mittwoch an ein Sorgentelefon für Menschen, die unter den Folgen der Corona-Krise leiden. "Die weitgehende Stilllegung des öffentlichen Lebens ist für manche Menschen schwer zu verkraften", erklärte die abteilungsleitende Ärztin in der Klinik für Psychotherapeutische Medizin, Psychosomatik und Suchtmedizin, Annegret Ankerhold, am Montag. Soziale Kontakte seien für viele Menschen ein Schutzfaktor gegen psychische Probleme. Dieser falle nun weg. Experten wollen für die Sorgen der Menschen ein offenes Ohr haben und sie telefonisch entlasten, hieß es. Das Sorgentelefon sei wochentags zwischen 8.00 und 15.00 Uhr unter der 039325 706795 erreichbar.