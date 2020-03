Dresden

Weitere Einschränkungen bei Bahnverkehr im Vogtland

30.03.2020, 13:24 Uhr | dpa

Angesichts sinkender Fahrgastzahlen im Zuge der Corona-Pandemie reduziert die Vogtlandbahn ab Mittwoch ihren Verkehr weiter. Jede Bahnstrecke wird aber mit einem Grundangebot im Zweistundentakt bedient, wie der Zweckverband ÖPNV Vogtland am Montag in Dresden mitteilte. Das geänderte Betriebskonzept sei mit den Aufgabenträgern in Thüringen und Bayern abgestimmt. Die Busse im Vogtlandnetz fahren indes weiter nach Ferienfahrplan, hieß es. Landrat und ZV-Vorsitzender Rolf Keil (CDU) dankte dem Fahrpersonal für den täglichen Einsatz, um die Bürger verlässlich und sicher mit Bus, Bahn und Straßenbahn zu befördern.