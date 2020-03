Dresden

Sachsen: 1930 bestätigte Corona-Fälle, elf Todesopfer

30.03.2020, 14:44 Uhr | dpa

Eine Mikroskopaufnahme zeigt das Coronavirus. Foto: Uncredited/Centers for Disease Control and Prevention/AP/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Sachsen ist bis Montag auf 1930 gestiegen. Das sind 114 Fälle mehr als am Sonntag, berichtete Innenminister Roland Wöller (CDU) in einem Presse-Briefing aus dem Innenministerium. Inzwischen seien elf Todesopfer zu beklagen. Bei fünf Fällen gebe es einen klinisch schweren Verlauf. "Die Lage ist weiter ernst, es gibt keinen Grund zur Entwarnung", sagte Wöller. Allerdings ist die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen Tagen gesunken, am Samstag waren es noch 195, am Sonntag 116. Zwischen den Zahlen des Robert Koch- Institutes und denen der örtlichen Behörden kommt es immer mal wieder zu Differenzen, weil Daten zu verschiedenen Zeiten erhoben werden.