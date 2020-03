Buchen

Einbruch in Schuhgeschäft: Diebe stehlen Geld und Wurst

30.03.2020, 14:49 Uhr | dpa

Statt Schuhen stahlen sie Geld und Wurst: Bei einem Einbruch in ein Schuhgeschäft in Buchen im Neckar-Odenwaldkreis haben unbekannte Diebe mehrere Zehntausend Euro Bargeld gestohlen - und den Inhalt des Kühlschranks leer geräumt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, haben sich die Diebe in der Nacht zum Sonntag gewaltsam Zutritt zu den Verkaufsräumen und dem Tresor des Geschäfts verschafft. Bevor sie mit dem Geld fliehen konnten, plünderten sie noch diverse Fleischprodukte aus dem Kühlschrank des Geschäfts. Die Schuhe blieben liegen.