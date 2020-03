Bad Kreuznach

Mit Seil und Auto: Unbekannte wollen Geldautomaten stehlen

30.03.2020, 16:31 Uhr | dpa

Unbekannte haben versucht, einen Geldautomaten aus einer Bankfiliale in Bad Kreuznach zu stehlen. Dazu schlugen die Täter zunächst die Tür der Filiale mit einem Stein ein, banden ein Seil um den Automaten und befestigten es an der Anhängerkupplung eines draußen stehenden Autos, teilte die Polizei am Montag mit.

"Der Diebstahl des Automaten scheiterte wahrscheinlich an der nicht ausreichenden Zuglast der Anhängerkupplung", heißt es weiter. Der Automat sei zwar beschädigt worden, aber stehe noch in der Filiale. Die Täter flohen unerkannt und ohne Beute. Das sogenannte Anschlagseil aus Stahl mit Schlaufen an beiden Enden ließen sie zurück. Laut Polizei fand der versuchte Diebstahl zwischen Samstagmittag und Montagmorgen statt. Die Schadenshöhe ist noch unklar. Die Polizei sucht nach Zeugen.