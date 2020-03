Magdeburg

Ministerium: 682 Corona-Infektionen und sechs Tote

30.03.2020, 18:07 Uhr | dpa

Eine Mikroskopaufnahme zeigt das Coronavirus. Foto: Center for Disease Control/epa/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

In Sachsen-Anhalt ist die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen bis Montagnachmittag (Stand 15.30 Uhr) laut Sozialministerium auf 682 gestiegen. Das waren 28 mehr als Montagvormittag, wie das Ministerium in Magdeburg mitteilte. Sechs infizierte Menschen sind der Übersicht zufolge bislang gestorben. 57 Menschen würden in Krankenhäusern behandelt. Zudem sind nach Schätzungen des Ministeriums bislang 162 Infizierte im Land wieder genesen.