Stutensee

Brand beschädigt Oldtimer: Gesamtschaden halbe Million Euro

31.03.2020, 05:26 Uhr | dpa

Bei einem Werkstattbrand in Stutensee (Landkreis Karlsruhe) sind am Montagabend zwei Oldtimer beschädigt worden. Insgesamt sei ein Schaden von rund 500 000 Euro in der Kfz-Werkstatt im Ortsteil Blankenloch entstanden, teilte ein Polizeisprecher auf Nachfrage mit. Der Schaden an den beiden Oldtimern betrage etwa 100 000 Euro.

Das Feuer entstand an einem Fahrzeug und ging anschließend auf das Gebäude über. Die Ursache des Brands blieb zunächst unklar. Die Einsatzkräfte sperrten das Gebäude mit einem Radius von 200 Metern ab. Für die Nacht auf Dienstag war eine Brandwache geplant.