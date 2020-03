Mannheim

Waldhof-Coach Trares ist ungeklärte Vertragslage gerade egal

31.03.2020, 07:30 Uhr | dpa

Seine ungeklärte Vertragssituation beim SV Waldhof Mannheim spielt für Trainer Bernhard Trares im Zuge der Corona-Krise derzeit keine Rolle. "Um meine Zukunft mache ich mir im Moment keine Gedanken", sagte der 54-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. "Es gibt Menschen in unserem Land, die haben ganz andere Probleme." Die Verträge von Trares und zahlreicher Stammspieler laufen beim Fußball-Drittligisten am 30. Juni aus. Aktuell ruht der Spielbetrieb in der 3. Liga zunächst bis zum 30. April. Ob und wie es danach weitergeht, ist wegen der Ausbreitung des Coronavirus weiter unklar.