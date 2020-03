Bruchsal

Laster durchbricht Leitplanke: Vollsperrung auf A5

31.03.2020, 07:32 Uhr | dpa

Wegen eines Unfalls mit einem Lastwagen in der Nacht auf Dienstag ist die Autobahn 5 bei Bruchsal (Kreis Karlsruhe) in beide Richtungen voll gesperrt worden. Der Fahrer des Sattelzuges sei am frühen Morgen aus noch unbekannter Ursache bei einer Nachtbaustelle in ein abgestelltes Absicherungsfahrzeug gefahren, sagte ein Polizeisprecher. Der Lkw prallte demnach ab, durchbrach die Mittelleitplanke und kam auf der Gegenfahrbahn zu Liegen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Weitere Details etwa zur Höhe des Sachschadens nannte der Sprecher zunächst nicht. Die Bergungsarbeiten könnten noch bis zum Vormittag andauern, sagte er. Eine Umleitung sei eingerichtet.