Wiesbaden

Boddenberg: Hatte schlaflose Nacht vor Entscheidung

31.03.2020, 13:44 Uhr | dpa

Der neue hessische Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) hat sich nach eigenen Worten die Entscheidung nicht leicht gemacht, den Posten zu übernehmen. "Ich habe schon sehr lange überlegt und natürlich auch mit meiner Familie gesprochen", sagte der bisherige CDU-Fraktionsvorsitzende am Dienstag in Wiesbaden nach seiner Ernennung. "Ich hatte eine andere Lebensplanung." Deshalb habe er auch eine schlaflose Nacht gehabt, bevor er zugesagt habe. Er lasse sich aber angesichts der großen Herausforderungen in der Corona-Krise nach dem tragischen Tod seines Vorgängers Thomas Schäfer (CDU) in die Pflicht nehmen.