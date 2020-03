Wiesbaden

Nachfolge für Boddenberg als CDU-Fraktionschef noch unklar

31.03.2020, 13:47 Uhr | dpa

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) will bis Ende der Woche einen Vorschlag machen, wer Michael Boddenberg an der Spitze der CDU-Landtagsfraktion nachfolgen soll. "Im Moment muss ich da noch Gespräche führen", sagte Bouffier am Dienstag. "Also, den Vorschlag gibt es noch nicht." Die CDU stellt als größte Fraktion im Hessischen Landtag 40 Abgeordnete. Boddenberg wurde nach dem Tod von Thomas Schäfer (CDU) zum neuen Finanzminister ernannt.