Cottbus

Kostümschneiderei näht Masken: Theater helfen in Krise

31.03.2020, 13:49 Uhr | dpa

Das Staatstheater Cottbus hat seine Kostümschneiderei vorübergehend umgestellt, um in Corona-Zeiten dringend benötigte Gesichtsmasken herzustellen. "Die Stadt hat immer viel für uns getan. Wir sind froh, dass wir, da wir jetzt keine Kunst machen können, etwas zurückzugeben können", sagte Intendant René Serge Mund. Die ersten 100 Masken aus weißer Baumwolle sind am Dienstag dem Deutschen Roten Kreuz und der Cottbuser Feuerwehr übergeben worden, wie das Theater mitteilte. Auch das Hans Otto Theater in Potsdam und die Uckermärkischen Bühnen in Schwedt/Oder (Landkreis Uckermark) nähen Masken.