Bad Kreuznach

Unbekannte stehlen 40 Rollen Klopapier aus Hausflur

31.03.2020, 14:01 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag 40 Rollen Toilettenpapier aus dem Flur eines Mehrfamilienhauses in Bad Kreuznach gestohlen. Eine 86-jährige Frau hatte das Toilettenpapier bei einem Versandhandel bestellt und über Nacht vor ihrer Wohnung stehen lassen, teilte die Polizei mit. Am nächsten Morgen waren die Rollen weg. Laut Polizei entstand ein Schaden von rund 32 Euro.