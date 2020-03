Magdeburg

Magdeburg: Moderater Anstieg von Corona-Infektionen

31.03.2020, 15:25 Uhr | dpa

Die Landeshauptstadt Magdeburg verzeichnet nach eigenen Angaben einen außerordentlich moderaten Anstieg der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen. Pro Tag kämen zwei bis drei Fälle hinzu, sagte Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) am Dienstag in Magdeburg. Insgesamt gebe es 84 Infizierte in der Stadt, zwei müssten in einer Klinik beatmet werden. Ein Mitte 80-Jähriger Infizierter, der am Vortag gestorben war, habe keine Intensivbehandlung gewollt.

Trümper betonte, die Situation bedeute keine Entwarnung, Hinweise auf die Gefahr eines exponentiellen Anstiegs der Neuinfektionen sieht der OB nicht. Vier bis acht Personen im Gesundheitsamt seien damit beschäftigt, Kontaktpersonen von neu infizierten Menschen zu ermitteln. Diese würden unter Quarantäne gestellt. Das betreffe derzeit etwa 1400 Menschen. Trümper sagte, das Kontaktverbot werde in Magdeburg aus seiner Sicht strikt eingehalten.

Trümper und der Magdeburger Amtsarzt Eike Hennig betonten, die Stadt habe ein besonderes Augenmerk auf die Pflegeheime mit ihren rund 3300 Plätzen. Dort sei bislang noch kein Bewohner und kein Mitarbeiter infiziert. Die Stadt habe rund 14 000 Schutzmasken an die Altenpflegeheime gegeben, damit die Pflegerinnen und Pfleger stets mit Schutz arbeiteten. Das Besuchsverbot bleibe bestehen. In der allerletzten Lebensphase, zum Abschiednehmen, werde Besuch unter Auflagen aber ermöglicht.