Halle (Saale)

Flut von Anzeigen auf Kurzarbeit in Thüringen

31.03.2020, 15:32 Uhr | dpa

Die Arbeitsagenturen in Thüringen sind in den vergangenen zwei Wochen mit Anzeigen auf Kurzarbeit von Unternehmen regelrecht überschüttet worden. Es seien bisher rund 16 600 Meldungen eingegangen, dass Unternehmen Kurzarbeit als Folge der Corona-Krise starten oder planen, teilte die Landesarbeitsagentur am Dienstag mit. Das seien in so kurzer Zeit etwa dreimal so viele wie im gesamten Krisenjahr 2009 mit 5300 Anzeigen. Wie viele Thüringer aktuell in Kurzarbeit sind, konnte die Landesarbeitsagentur noch nicht sagen. Eine Kurzarbeitsanzeige könne nur wenige, aber auch hunderte Arbeitnehmer und mehr betreffen.