Tornesch

Corona-Fälle in Tornescher Altenheim: Auch Pfleger betroffen

31.03.2020, 15:33 Uhr | dpa

Nach zwei Corona-Todesfällen in einem Altenheim in Tornesch im Kreis Pinneberg in der vergangenen Woche sind nun weitere Infektionen mit dem neuartigen Virus gemeldet worden. Zu den Infizierten gehören auch sieben Pflegekräfte, wie der Pressesprecher des Kreises Pinneberg, Oliver Carstens, am Dienstag mitteilte. Derzeit sei weiterhin unklar, wie das Virus in die Einrichtung kommen konnte. Zunächst hatten das "Hamburger Abendblatt" und der NDR über die Fälle berichtet.

Von den rund 30 Bewohnern des Altenheims wurden aktuell 8 positiv auf den neuartigen Coronavirus getestet. Zwei von ihnen befinden sich im Krankenhaus, wie die Pressestelle mitteilte. Die anderen seien in Quarantäne. Sie würden auf ihren Zimmern ärztlich betreut, der Zugang sei nur mit entsprechender Schutzkleidung gestattet. Dass die Zahl der Infizierten unter den Bewohnern steigt, gilt als wahrscheinlich: "Ich gehe leider davon aus, dass noch weitere Infektionen bekannt werden. Die entsprechenden Untersuchungen laufen", sagte Angelika Roschning, Leiterin des Fachdienstes Gesundheit in der Kreisverwaltung Pinneberg.

Am Dienstag wurden auch die Testergebnisse des Personals bekanntgegeben. Demnach hätten sich von 16 Pflegekräften 7 mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt. Sie seien aktuell in Quarantäne.

Vergangene Woche waren die beiden Todesfälle im Altenheim im Zusammenhang mit dem Virus bekanntgeworden. Bei den Gestorbenen handelte es sich um eine 87-Jährige, die aufgrund ihres Alters zur Risikogruppe gehörte, und eine 81-Jährige, die zudem an Vorerkrankungen litt, wie der Kreis Pinneberg mitteilte.