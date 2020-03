Neubrandenburg

Betrunkene Frau fährt mit zwei Kindern im Auto

31.03.2020, 19:29 Uhr | dpa

Eine 30 Jahre alte Frau ist mit zwei Kindern in ihrem Auto betrunken durch Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) gefahren. Die Polizei stoppte den Wagen am Montagabend nach einem Hinweis, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Bei der Fahrerin wurde ein Alkoholwert von 2,2 Promille gemessen. Im Auto saßen ein fünf Monate alter Junge und ein fünf Jahre altes Mädchen. Das Baby war nicht angeschnallt. Die beiden Kinder kamen in die Obhut des Jugendamtes, die Mutter in ein Krankenhaus.