Ludwigshafen am Rhein

CDU ehrt Kohl mit Video: Öffentliches Gedenken abgesagt

01.04.2020, 06:05 Uhr | dpa

Wegen der Corona-Krise will die CDU Rheinland-Pfalz den 2017 gestorbenen Altkanzler Helmut Kohl an dessen 90. Geburtstag an diesem Freitag (3. April) mit Videobotschaften würdigen. Geplant seien etwa Clips der CDU-Landesvorsitzenden Julia Klöckner und von Fraktionschef Christian Baldauf, sagte ein Parteisprecher in Mainz.

Aufgrund der aktuellen Situation hatte die CDU eine öffentliche Gedenkveranstaltung in Ludwigshafen und eine Kranzniederlegung an Kohls Grab in Speyer absagen müssen. "Selbstverständlich schmerzt es sehr, nicht vor Ort sein zu können", sagte der Sprecher. Allerdings gehe derzeit der Schutz der Bevölkerung vor. Kohl war am 3. April 1930 in Ludwigshafen geboren worden und starb am 16. Juni 2017 in seinem Haus im Stadtteil Oggersheim. Sein Grab befindet sich in Speyer.