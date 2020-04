Halle (Saale)

Einkommen steigen auf 3468 Euro bei Vollzeitbeschäftigung

01.04.2020, 11:11 Uhr | dpa

Vollzeitbeschäftigte in Sachsen-Anhalt haben im vergangenen Jahr durchschnittlich 3468 Euro brutto im Monat verdient. Das seien 2,9 Prozent mehr gewesen als im Jahr davor, teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch in Halle mit. Bei Teilzeitbeschäftigten lag der Anstieg sogar bei 5,8 Prozent, im Durchschnitt verdienten sie im Monat 2021 Euro. Leicht zurück gingen die Durchschnittseinkommen bei den geringfügig Beschäftigten, die auf 320 Euro im Monat kamen.

Die höchsten Jahreseinkommen einschließlich aller Sonderzahlungen wurden den Statistikern zufolge mit 61 054 Euro brutto im Bereich der Energieversorgung erzielt. Die niedrigsten Löhne wurden im Gastgewerbe gezahlt, dort lag das durchschnittliche Jahreseinkommen bei 25 701 Euro. Über alle Bereiche hinweg lagen die Verdienste der Frauen bei 98 Prozent dessen, was ihre männlichen Kollegen bekamen.