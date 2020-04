Gießen

Chinesische Partnerstadt schenkt Gießen Schutzkleidung

01.04.2020, 14:24 Uhr | dpa

Die chinesische Partnerstadt Wenzhou hat Gießen in der Corona-Krise Schutzkleidung spendiert. Diese kommen Pflegeeinrichtungen in Städten und Gemeinden zugute, wie die Pressestelle des Landkreises am Mittwoch mitteilte. Die Drei-Millionen-Stadt im Osten Chinas hatte eine ähnliche Hilfe aus Gießen erhalten, als die Pandemie dort wütete.

Mehr als 5000 einfache, nicht für den Klinikbetrieb vorgesehene Schutzmasken und 400 Paar Handschuhe waren in den Paketen, die Joachim Scheerer, Vorsitzender des Partnerschaftsvereins, gemeinsam mit Oberbürgermeisterin Grabe-Bolz an die Kreisverwaltung überbrachte. Landrätin Anita Schneider sprach von einer "wirklich schönen und solidarischen Geste". Die Kontakte nach Wenzhou sollen den Angaben zufolge auch genutzt werden, um dringend benötigte höherwertige Schutzausstattung für die Kliniken direkt und schnell zu bekommen.