Oranienburg

Entwarnung nach Bombendrohung: Baumarkt wieder offen

01.04.2020, 15:45 Uhr | dpa

Entwarnung in Oranienburg: Nach einer Bombendrohung am Mittwochvormittag hat die Polizei den zuvor geräumten Baumarkt und umliegende Geschäfte im Ortsteil Germendorf wieder für Kunden freigegeben. Mit Sprengstoffspürhunden hatte die Polizei den Baumarkt an der Straße am Globus durchsucht. Sprengstoff sei nicht gefunden worden, sagte am Nachmittag die Sprecherin der Polizeidirektion Nord, Dörte Röhrs. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Bombendrohung laufen.