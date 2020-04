Dessau-Roßlau

Bauhaus Dessau: Nachfolge für Perren wird weltweit gesucht

01.04.2020, 17:25 Uhr | dpa

Auf der Suche nach einer Nachfolge für die bisherige Direktorin der Stiftung Bauhaus Dessau, Claudia Perren, wird die Stelle weltweit ausgeschrieben. Ziel sei es, die Auswahl der Bewerber möglichst bis Ende dieses Jahres abzuschließen, teilte der Stiftungsratsvorsitzende, Kulturstaatsminister Rainer Robra (CDU), mit. Das Gremium habe sich am Mittwoch auf dieses Vorgehen geeinigt.

Perren hatte am Montag mitgeteilt, dass sie zum 1. August Direktorin der Hochschule für Gestaltung und Kunst in Basel (Schweiz) wird. Die Stiftung Bauhaus Dessau leitet die Architektin seit sechs Jahren. Der Stiftungsrat habe ihr für ihre Arbeit gedankt. In ihre Amtszeit fielen der Neubaubau des Bauhaus Museums Dessau und das Jubiläum "100 Jahre Bauhaus" 2019.