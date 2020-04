Gütersloh

Bertelsmann Alleineigentümer von Penguin Random House

01.04.2020, 18:19 Uhr | dpa

Bertelsmann meldet Vollzug: Das Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit Sitz in Gütersloh ist ab sofort Alleineigentümer von Penguin Random House mit Sitz in New York. Bertelsmann hatte im Dezember bereits angekündigt, auch die restlichen 25 Prozent am größten Publikumsverlag der Welt übernehmen zu wollen. Jetzt lägen alle erforderlichen kartellrechtlichen Genehmigungen vor und die Übernahme sei vollzogen, teilte Bertelsmann am Mittwoch in Gütersloh mit.

Bislang war Pearson Mitgesellschafter. Bertelsmann hat von den Briten die restlichen Anteile im Wert von 675 Millionen US-Dollar (rund 605,3 Mio Euro) übernommen. Zu der Buchverlagsgruppe gehören dann weltweit mehr als 300 Einzelverlage mit mehr als 15 000 Neuerscheinungen im Jahr.

Bertelsmann und Pearson hatten 2013 ihre Verlagsgeschäfte zusammengelegt. Die Gütersloher stockten nach und nach ihre Anteile auf 75 Prozent auf. Mit dem Buchgeschäft machte Bertelsmann 2018 einen Umsatz von 3,4 Milliarden Euro.