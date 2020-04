Fulda

Urteil in Mordprozess nach Messerstichen gegen Ehefrau

02.04.2020, 01:32 Uhr | dpa

Im Prozess um eine auf einem Parkplatz in Osthessen erstochene Frau wird am heutigen Donnerstag um 11.00 Uhr am Landgericht Fulda das Urteil erwartet. Einem 55-jährigen Mann aus Künzell wird vorgeworfen, seine Ehefrau Mitte Juni 2019 ermordet zu haben. Die Staatsanwältin und beide Nebenklageanwälte, die die sechs Kinder des Angeklagten vertreten, forderten lebenslange Haft wegen vorsätzlichen Mordes aus Heimtücke. Der vor Gericht geständige Angeklagte habe die Tat vorbereitet und fünf Messer im Auto deponiert, um sein Opfer im Wagen zu erstechen.

Der Verteidiger erklärte die Tat als Folge einer fortschreitenden Kränkung. Der ehemalige Taxifahrer habe nach dem Verlust seines Arbeitsplatzes die Rolle des uneingeschränkten Familienoberhaupts verloren. Seine Frau habe fortan allein für den Unterhalt der Familie gesorgt und alles organisiert. Der Angeklagte ist im Kosovo geboren, hat aber zusätzlich die serbische und deutsche Staatsbürgerschaft. Seine Ehefrau war ebenfalls Kosovarin mit deutscher Staatsbürgerschaft.