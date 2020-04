Wiesbaden

Schriftliche Abiturprüfungen enden in Hessen

02.04.2020, 01:46 Uhr | dpa

Die schriftlichen Abiturprüfungen enden am heutigen Donnerstag in Hessen. Wegen der Corona-Krise war es umstritten, ob die Arbeiten stattfinden sollen. Zum Abschluss der schriftlichen Prüfungen stehen Arbeiten in den Leistungs- und Grundkursen im Fach Biologie auf dem Plan. Kultusminister Alexander Lorz (CDU) will danach eine erste Zwischenbilanz über den Ablauf der Prüfungen ziehen und über das weitere Vorgehen informieren.

Wegen der Corona-Krise laufen die Abiturarbeiten in Hessen unter verschärften Hygienebedingungen. Die Schulen sind angewiesen, die Gruppen klein und die Abstände zwischen den Prüflingen groß zu halten.