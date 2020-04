Landau an der Isar

Auto fährt gegen Hauswand: Fahrer tot

02.04.2020, 05:05 Uhr | dpa

Ein 81-jähriger Mann ist am Mittwoch frontal gegen eine Hauswand gefahren und dabei tödlich verunglückt. Er sei noch an der Unfallstelle gestorben, teilte die Polizei mit. Der Mann kam in Landau an der Isar (Landkreis Dingolfing-Landau) am Nachmittag von der Fahrbahn ab. Die Ursache hierfür war zunächst unklar.