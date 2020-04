Niederwerrn

Geldautomaten-Sprengung: Polizei fahndet mit Großaufgebot

02.04.2020, 06:06 Uhr | dpa

In einer Bank in Niederwerrn (Landkreis Schweinfurt) ist ein Geldautomat gesprengt worden. Anwohner seien in der Nacht zu Donnerstag durch einen lauten Knall wach geworden, teilte die Polizei mit. Ein Zeuge habe dann beobachtet, wie drei Männer in einen schwarzen Audi stiegen und flüchteten. Die Beamten suchten mit einem Großaufgebot nach den Tätern. Bei dem Einsatz, der in den frühen Morgenstunden noch andauerte, kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz.