Offenbach am Main

Sonne und Wolken in Rheinland-Pfalz und Saarland

02.04.2020, 09:58 Uhr | dpa

Die Sonne scheint am blauen Himmel durch Wolken hindurch. Foto: Markus Scholz/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Nach einer kalten Nacht erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland ein weitgehend sonniger Donnerstag. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, steigen die Temperaturen am Tag auf 10 bis 14 Grad. Am Nachmittag können von Norden Wolken aufziehen.

In der Nacht zu Freitag bleibt es bei Temperaturen zwischen 1 und 5 Grad bewölkt. Es bleibt auch am Tag weitgehend trocken, am Nachmittag lockern dann auch die Wolken auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 13 Grad. Laut Vorhersage soll das Wochenende meist sonnig und trocken werden.