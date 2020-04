Dresden

Zahl der Rechts-Konzerte auf langjährigem Höchstwert

02.04.2020, 10:20 Uhr | dpa

Die Zahl von Konzerten der rechtsextremen Szene hat 2019 in Sachsen nach Angaben der Linken einen langjährigen Höchstwert erreicht. Demnach gab es 50 entsprechende Veranstaltungen - Konzerte, Liederabende oder andere Events mit Musik, sagte die Landtagsabgeordnete Kerstin Köditz am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Dresden. Im Jahr zuvor waren es offiziell 48. Köditz fragt die Zahlen regelmäßig im Parlament ab. Bei knapp der Hälfte aller Veranstaltungen bewegte sich die Zahl der Zuschauer im dreistelligen Bereich. Das Einschreiten der Behörden gelinge offenbar nur in wenigen Fällen, erklärte die Politikerin und sprach von einem "Tropfen auf den heißen Stein".