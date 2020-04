Freudenberg

Drohne im Wert von mehreren Tausend Euro aus Auto geklaut

02.04.2020, 14:53 Uhr | dpa

Das Blaulicht an einem Einsatzwagen der Polizei. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Ein unbekannter Täter hat in Nordhastedt (Kreis Dithmarschen) ein Auto aufgebrochen und eine Drohne im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Ein Mann hatte seinen Wagen am Mittwochmorgen abgestellt, um einen Spaziergang zu machen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Bei seiner Rückkehr habe er etwa eine halbe Stunde später bemerkt, dass sein Auto aufgebrochen und ein Rucksack mit der Drohne entwendet wurde. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können.