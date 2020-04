Halle (Saale)

Gefälschte Mail zum Kurzarbeitergeld im Umlauf

02.04.2020, 15:39 Uhr | dpa

Die Regionaldirektion Sachsen-Anhalt - Thüringen der Bundesanstalt für Arbeit warnt vor falschen Mails an Arbeitgeber zum Thema Kurzarbeit. Die Absender wollten vermutlich an persönliche Daten von Arbeitgebern und Beschäftigten kommen, teilte die Regionaldirektion am Donnerstag mit. In den gefälschten Schreiben würden die Arbeitgeber aufgefordert, konkrete Angaben zur Person, zum Unternehmen und zu den Beschäftigten zu machen, um Kurzarbeitergeld zu erhalten. "Arbeitgeber sollen auf keinen Fall auf die Mail antworten, sondern diese umgehend löschen", so die Regionaldirektion.

Die Arbeitsagentur sei nicht Absender dieser Mail und fordere Arbeitgeber auch nicht auf diesem Wege auf, Kurzarbeitergeld zu beantragen. Kurzarbeitergeld könne nur über eine Anzeige zum Arbeitsausfall durch den Arbeitgeber erfolgen. Die falschen Schreiben würden mit dem Adresse kurzarbeitergeld@arbeitsagentur-service.de verschickt. Auffällig sei, dass keine Telefonnummer für Rückfragen angegeben sei.