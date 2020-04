Gangelt

Post beliefert erste Senioren in Gangelt mit Lebensmitteln

02.04.2020, 17:28 Uhr | dpa

Michael Peltzer (l), Postzusteller in Gangelt, trägt Lebensmittel in Postboxen zu einer Anwohnerin in Quarantäne. Foto: Jonas Güttler/dpa (Quelle: dpa)