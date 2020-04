Apfelstädt

Spahn besucht Umschlaglager für Schutzausrüstung

03.04.2020, 01:26 Uhr | dpa

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will sich heute in Thüringen anschauen, ob der Nachschub von Schutzkleidung für Ärzte und Pfleger funktioniert. Der CDU-Politiker besucht dazu ein Logistikzentrum in Apfelstädt in der Nähe von Erfurt, um sich vor Ort ein Bild von der An- und Auslieferung von medizinischer Schutzausrüstung zu machen.

In dem Lager des Logistikunternehmens Fiege im Kreis Gotha werden bundesweit dringend benötigte Schutzmasken, Handschuhe, Kittel und Desinfektionsmittel umgeschlagen. Die sogenannten FFP-Mundschutze werden aus China geliefert.

Kliniken und andere Einrichtungen hatten zuletzt immer wieder über einen akuten Mangel an Schutzausrüstung geklagt. Diese ist für die Behandlung und Pflege von Corona-Patienten notwendig.