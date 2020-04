Schweinfurt

Hunderte Autos zerkratzt: Urteil gegen jungen Mann geplant

03.04.2020, 02:25 Uhr | dpa

Im Prozess um massenhaft zerkratzte Autos in Unterfranken soll heute das Urteil gesprochen werden. Ein 26-Jähriger muss sich seit Januar vor dem Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Deutschen vor, 642 Fahrzeuge mutwillig beschädigt zu haben. Der Schaden soll bei rund 930 500 Euro liegen. Fünf Serien zwischen Febuar und April 2018 mit 405 beschädigten Fahrzeugen und knapp 663 000 Euro Schaden sieht die Anklage zum Ende des Prozesses als erwiesen an, weshalb sie in ihrem Plädoyer eine Haftstrafe von 3,5 Jahren forderte.

Der Angeklagte soll die Autos mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt haben, in Schweinfurt, Würzburg und Veitshöchheim (Landkreis Würzburg). Seine Verteidiger zogen dies zwar in Zweifel, plädierten aber für den Fall der Fälle maximal auf eine Bewährungsstrafe.

Eine Sonderkommission namens "Lackkratzer" hatte wochenlang nach dem Täter gesucht. Schließlich konnte der Angeklagte im April 2018 quasi auf frischer Tat gefasst werden. Eine Anwohnerin hatte nachts in Schweinfurt Kratzgeräusche gehört. Sie rief die Polizei. Beamte trafen in Tatortnähe auf den 26-Jährigen. Er soll eine Schraube dabei gehabt haben.