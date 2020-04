Magdeburg

Wirtschaftsminister stellt weitere Corona-Hilfsprogramme vor

03.04.2020, 02:33 Uhr | dpa

Sachsen-Anhalt will sein Soforthilfe-Pogramm für Unternehmen in der Corona-Krise erweitern. Die landeseigene Investitionsbank werde in zwei Stufen Programme mit besonders günstigen Krediten und Darlehen auflegen, kündigte Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) an. Dabei gehe es zunächst um Liquiditätshilfen für Betriebe bis 50 Beschäftigte. Von einem weiteren Darlehensprogramm sollen dann auch Unternehmen mit bis zu 500 Mitarbeitern profitieren. Details will der Minister gemeinsam mit der Investitionsbank am Freitag in Magdeburg präsentieren.

Bereits seit Montag können Selbstständige, Freiberufler, Land- und Forstwirte sowie Betriebe bis 50 Beschäftigte Zuschüsse zwischen 9000 und 25 000 Euro beantragen, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Bisher meldete fast jedes vierte Unternehmen, das von der Betriebsgröße her in Frage kommt, Bedarf für die Unterstützung an. Mehr als 3 Millionen Euro an Hilfen wurden ausgezahlt worden.