Magdeburg

Lotto richtet Corona-Hilfsfonds ein

03.04.2020, 08:22 Uhr | dpa

Die Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt hat in der Corona-Krise einen Hilfsfonds eingerichtet. Der Aufsichtsrat habe bis zu eine Million Euro extra bereitgestellt, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Der Fonds richte sich an gemeinnützige Vereine, Träger, Verbände und Organisationen, die wegen der Pandemie finanzielle Ausfälle hätten. Je Antrag könnten bis zu 10 000 Euro bewilligt werden.

"Kleine Sportvereine oder Theatergruppen in Sachsen-Anhalt sollen nicht mit den Kosten allein gelassen werden, die durch vorbereitete und danach abgesagte Veranstaltungen, Turniere oder Events entstanden sind", sagten die Lotto-Geschäftsführer Maren Sieb und Ralf von Einem laut einer Mitteilung.