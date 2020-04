Gülzow-Prüzen

Spargelanbauer froh über Einreiselockerung für Erntehelfer

03.04.2020, 12:13 Uhr | dpa

Vor Beginn der Spargelsaison haben sich Anbauer in Mecklenburg-Vorpommern erleichtert über die Lockerung des Einreiseverbotes für Erntehelfer geäußert. Madeleine Buchholz vom Spargel- und Kartoffelhof Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) sagte am Freitag, sie hoffe, dass das "Stammpersonal" aus Polen pünktlich kommen könne. Die Spargelernte solle am 20. April beginnen. Schon seit Anfang März seien fünf polnische Arbeitskräfte im Unternehmen. Sie könnten nicht mehr an den Wochenenden nach Hause fahren, wollten aber bleiben, wozu auch das zusätzliche Geld vom Land beitrage. Weitere zehn Helfer würden nach Ostern erwartet. "Gott sei Dank", sagte sie. Bauernverbandspräsident Detlef Kurreck sagte ebenfalls, er sei froh über die neue Regelung. Einer Verbandssprecherin zufolge herrscht aber derzeit Unsicherheit, wie die Betriebe an die Erntehelfer kommen.