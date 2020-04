Beelitz

Spargelbauern: Erntehelfer können nun kommen

03.04.2020, 12:40 Uhr | dpa

Für die Brandenburger Spargelbauern ist Entspannung beim Problem der aufgrund der Corona-Krise fehlenden Erntehelfer aus Osteuropa in Sicht. "Es ist ein Lichtblick", sagte Jürgen Jakobs, Vorsitzender des Beelitzer Spargelvereins, am Freitag auf Anfrage. Trotz genereller Einreisesperren dürfen begrenzte Kontingente von Saisonarbeitern kommen. Im April und Mai sollen bundesweit je 40 000 Menschen anreisen. Damit sei eine gute Entscheidung vom Bund getroffen worden, meinte Jakobs. "Aufgrund der strengen Regularien für diese Aktion muss aber abgewartet werden, wieviele Helfer am Ende da sind", sagte er.

Im Beelitzer Spargelanbaugebiet fehlt bislang etwa die Hälfte der gebuchten von knapp 2300 Spargelstecher - meist aus Rumänien. Aufgrund von Einreisebeschränkungen reisten sie nicht an.