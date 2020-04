Meerane

Lkw-Fahrer bedroht Mann mit Baseball-Schläger

03.04.2020, 16:15 Uhr | dpa

Die Bedrohung eines anderen Verkehrsteilnehmers mit einem Baseballschläger hat einem Lkw-Fahrer eine Anzeige eingebracht. Der 49-Jährige hatte am Donnerstag auf der Autobahn 4 in Fahrtrichtung Dresden in einem Baustellenabschnitt zwischen den Anschlussstellen Ronneburg und Schmölln einen Transporter-Fahrer durch zu dichtes Auffahren genötigt. Als der 37-Jährige die Autobahn an der Anschlussstelle Meerane verlassen wollte, setzte sich der Lkw-Fahrer vor ihn und bremste ihn bis zum Stillstand aus. Wie die Polizei in Zwickau am Freitag berichtete, beleidigte der Brummi-Fahrer seinen Kontrahenten und bedrohte ihn mit dem Baseballschläger. Anschließend fuhr er davon.

Die alarmierte Polizei stellte den Lkw-Fahrer nach einer Fahndung auf einem Rastplatz. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurde der Baseball-Schläger gefunden und sichergestellt.