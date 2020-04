Hattersheim am Main

Drei tote Männer in Hattersheim gefunden

03.04.2020, 19:04 Uhr | dpa

Am Main bei Hattersheim sind am Freitag drei tote Männer gefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um ein Tötungsdelikt handelt, wie ein Sprecher der Polizei in Wiesbaden am Abend sagte. Zwei Leichen lagen in Eddersheim, das zu Hattersheim gehört. Der dritte Tote sei auf der anderen Mainseite, der Seite zu Kelsterbach, entdeckt worden. Dieser Mann habe sich nach ersten Ermittlungen selbst getötet. Eine Schusswaffe sei sichergestellt worden, sagte der Sprecher.

Zuvor hatten andere Medien über die Toten berichtet. Zu den Hintergründen der Tat sei noch nichts bekannt. Es sei aber davon auszugehen, dass die drei Männer sich gekannt hätten, sagte der Sprecher. Inwieweit der Kontakt geschäftlich oder privat gewesen sei, müssten die Ermittlungen zeigen. Gefunden wurden die Toten, da sich ein Zeuge gemeldet habe, der "schussähnliche Geräusche" gehört habe.