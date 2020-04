Hoppegarten

Feuer zerstört mehrere Mobile einer Wohnwagenvermietung

04.04.2020, 09:10 Uhr | dpa

Auf dem Gelände eines Wohnmobilhändlers in Hoppegarten (Landkreis Märkisch-Oderland) sind mehrere Wohnwagen und -mobile in Brand geraten und zerstört worden. Sechs Fahrzeuge und acht Anhänger haben in der Nacht lichterloh gebrannt, sagte eine Polizeisprecherin am frühen Samstagmorgen. Über eine Stunde brauchte die Feuerwehr, um die Flammen zu stoppen und das Feuer zu löschen. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Großbrand kommen konnte. Die Ursache sowie der Sachschaden seien bisher noch unbekannt.