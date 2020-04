Darmstadt

Lückenkemper zu Olympia 2021: "Es wird nicht schwieriger"

04.04.2020, 09:12 Uhr | dpa

Sprint-Vizeeuropameisterin Gina Lückenkemper fürchtet keine Motivationsprobleme für die neue Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Tokio im nächsten Jahr. "Nein, es wird nicht schwieriger. Wir haben in der Leichtathletik eh jedes Jahr einen internationalen Höhepunkt und es gibt nichts motivierenderes als Olympia", sagte die 23-jährige vom SCC Berlin der Deutschen Presse-Agentur. Die Spiele in Tokio wurden wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben.

Insgeheim spekuliert sie darauf, das es auch in diesem Jahr noch Titelkämpfe geben könnte. "Noch stehen im August die Europameisterschaften in Paris im Terminkalender, auch die deutschen Meisterschaften sollen noch stattfinden", meinte Lückenkemper.