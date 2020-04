Obergünzburg

Forstarbeiter von gefälltem Baum getroffen

04.04.2020, 14:03 Uhr | dpa

Ein Forstarbeiter ist von einem umstürzenden Baum getroffen und verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, fällte der 31-Jährige am Vortag in Obergünzburg (Landkreis Ostallgäu) einen 15 Meter hohen Baum, der dann jedoch den Forstwirt traf. Er wurde zwischen dem Stamm und einem Felsen eingeklemmt und erlitt Beckenverletzungen. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Erkenntnissen nach hatte er die erforderlichen Schutzmaßnahmen eingehalten.