Bergenhusen

Die Störche in Schleswig-Holstein klappern wieder

05.04.2020, 09:32 Uhr | dpa

Die Störche in Schleswig-Holstein klappern wieder. Im bundesweit als "Storchendorf" bekannten Bergenhusen (Kreis Schleswig-Flensburg) sind bereits drei Viertel der Paare zurück aus den Winterquartieren, wie Jörg Heyna von der Nabu-Arbeitsgruppe Storchenschutz sagte. Nach ihrer Ankunft begannen sie sofort mit der Reparatur und dem Auspolstern ihrer Nester. Im Kreis Steinburg begann ein erstes Storchenpaar bereits mit der Brut: Die Storcheneltern wollen ihren Nachwuchs in einem Horst in Holstenniendorf großziehen.